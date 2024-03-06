КНБ: Иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы
По официальным данным, 1 марта 2024 года в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны два иностранца, предъявивших поддельные документы Франции.
"С использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность", – уточнили в пресс-службе КНБ.
Также отмечено, что поддельные паспорта изъяты, иностранные граждане депортированы.
Всего, по информации Комитета, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 38 фактов использования недействительных и чужих паспортов.
17 января 2024 года сообщалось об аналогичной ситуации. Тогда трое иностранцев пытались проникнуть в Алматы по фальшивым паспортам.