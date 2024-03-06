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КНБ: Иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы

КНБ: иностранцев с поддельным паспортами задержали в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 10:07 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности сообщили Zakon.kz о выявлении поддельных паспортов у иностранных граждан, прибывших в Алматы.

По официальным данным, 1 марта 2024 года в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны два иностранца, предъявивших поддельные документы Франции.

"С использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность", – уточнили в пресс-службе КНБ.

Также отмечено, что поддельные паспорта изъяты, иностранные граждане депортированы.

Всего, по информации Комитета, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через Государственную границу пресечено 38 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

17 января 2024 года сообщалось об аналогичной ситуации. Тогда трое иностранцев пытались проникнуть в Алматы по фальшивым паспортам.

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