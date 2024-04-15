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Два ребенка выпали из окон в Карагандинской области

Два ребенка выпали из окон в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 19:32 Фото: pixabay
Две малышки за последние три дня выпали из окон в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, 13 апреля трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Караганде. Несчастный случай произошел в многоэтажном жилом доме по улице Маметовой. По предварительным данным, ребенок находился без присмотра взрослых. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Аналогичный случай произошел 15 апреля. Двухлетняя малышка также выпала из окна третьего этажа по улице Аманжолова. Ее состояние стабильно тяжелое.

Спасатели обратились к родителям:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • в квартире, где есть дети, окна должны быть со специальными защитными устройствами;
  • заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;
  • москитная сетка не спасет ребенка от падения.

Ранее шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома в Павлодаре. От полученных травм он скончался на месте. 

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