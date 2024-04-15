Два ребенка выпали из окон в Карагандинской области

Две малышки за последние три дня выпали из окон в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, 13 апреля трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Караганде. Несчастный случай произошел в многоэтажном жилом доме по улице Маметовой. По предварительным данным, ребенок находился без присмотра взрослых. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Аналогичный случай произошел 15 апреля. Двухлетняя малышка также выпала из окна третьего этажа по улице Аманжолова. Ее состояние стабильно тяжелое.

Спасатели обратились к родителям:



не оставляйте детей без присмотра;

в квартире, где есть дети, окна должны быть со специальными защитными устройствами;

заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;

москитная сетка не спасет ребенка от падения.

Ранее шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома в Павлодаре. От полученных травм он скончался на месте.