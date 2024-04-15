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Законодательство РК

Штраф в размере 11 млн тенге грозит студентке за срыв краснокнижных тюльпанов

Штраф в размере 11 млн тенге грозит студентке за срыв тюльпанов, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 23:31 Фото: pixabay
В Казнете распространились кадры, на которых молодая девушка вырывает краснокнижные тюльпаны в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, полиция в ходе проверки установила, что находящейся под угрозой исчезновения тюльпаны Грейга сорвала 22-летнея жительница Ордабасинского района. 

Отмечается, что она сорвала краснокнижные цветы на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар, записала на видео и разместила на своей странице.

"Факт незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений зарегистрирован в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В свою очередь, полиция напоминает жителям и гостям, приезжающих полюбоваться тюльпанами "Грейга", что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность в соответствии с законом. 

Согласно законодательству РК, за плохое обращение с редкими видами растений могут назать штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (1 МРП – 3692 тенге, а значит, это более 11 млн тенге).

Ранее сообщалось, что в Приаралье расцвел тюльпан Борщова. Это растение занесено в Красную книгу Казахстана, растет на территории Барсакельмесского государственного природного заповедника. 

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