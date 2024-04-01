В Астане арестовали журналиста Данияра Адилбекова

Сегодня, 1 апреля 2024 года, в социальных сетях появилась информация, что в Астане задержали журналиста Данияра Адилбекова. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу столичного департамента полиции.

В ДП Астаны уточнили, что в отношении гражданина А. "возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления".

"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции.

В декабре 2023 года в Алматы была поставлена точка в громком деле супругов-журналистов Наргиз и Владимира Северных, которых обвиняли в вымогательстве. Подробности здесь.