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В Астане арестовали журналиста Данияра Адилбекова

В Астане арестовали журналиста Данияра Адилбекова, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:57 Фото: Facebook/Данияр Адилбеков
Сегодня, 1 апреля 2024 года, в социальных сетях появилась информация, что в Астане задержали журналиста Данияра Адилбекова. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу столичного департамента полиции.

В ДП Астаны уточнили, что в отношении гражданина А. "возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления".

"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции.

В декабре 2023 года в Алматы была поставлена точка в громком деле супругов-журналистов Наргиз и Владимира Северных, которых обвиняли в вымогательстве. Подробности здесь.

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