Столкновение полицейского с мопедистом попало на видео в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и мопедиста. О деталях аварии Zakon.kz рассказали в пресс-службе городской полиции.
Кадры с места событий зафиксировали очевидцы.
В момент, когда служебное авто разворачивалось с включенными проблесковыми маячками, по автобусной полосе на высокой скорости двигался водитель мопеда.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что мопедист от медицинской помощи отказался.
"Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту. Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной".Пресс-служба ДП Алматы
Также отмечено, что факт происшествия зарегистрирован.
"Водитель автомашины Chevrolet привлечен к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд".Пресс-служба ДП Алматы
Примечательно, что почти год назад, 3 апреля 2023 года, произошла обратная история. Тогда в Алматы мопедист сбил полицейского и пытался скрыться с места происшествия.
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