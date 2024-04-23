Столкновение полицейского с мопедистом попало на видео в Алматы

В Жетысуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины и мопедиста. О деталях аварии Zakon.kz рассказали в пресс-службе городской полиции.

Кадры с места событий зафиксировали очевидцы.

В момент, когда служебное авто разворачивалось с включенными проблесковыми маячками, по автобусной полосе на высокой скорости двигался водитель мопеда.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы заявили, что мопедист от медицинской помощи отказался.

"Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту. Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что факт происшествия зарегистрирован.

"Водитель автомашины Chevrolet привлечен к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд". Пресс-служба ДП Алматы

Примечательно, что почти год назад, 3 апреля 2023 года, произошла обратная история. Тогда в Алматы мопедист сбил полицейского и пытался скрыться с места происшествия.