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Крупную партию мефедрона изъяли полицейские Шымкента

наркотики, полиция, задержание, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 21:02 Фото: Polisia.kz.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента задержали жителя Алматы, который занимался сбытом наркотических средств. Общий вес изъятых наркотиков составил 3,5 кг, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, наркоторговец был задержан в ходе оперативных мероприятий. Мужчина прятал синтетический наркотик в упаковках из-под чипсов.

"20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг", – сообщает ДП Шымкента.

Подозреваемый взят под стражу. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу было установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны. Также выявлены три крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек.

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