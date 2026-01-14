#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Происшествия

Житель Алматы пойман в Жамбылской области с крупной партией наркотиков

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 19:22 Фото: Zakon.kz
В Таразе сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали 30-летнего жителя Алматы, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта. При личном досмотре у мужчины изъяли 40 свертков с синтетическим веществом общим весом 29,31 г, сообщает Zakon.kz.

Также в тайнике, оборудованном подозреваемым, обнаружили еще девять свертков весом 11,004 г. В его временном жилье в Таразе изъяли 919,092 г запрещенных веществ, электронные весы, изоляционную ленту и ZIP-пакеты для фасовки.

"По факту начато досудебное расследование. Подозреваемый признал вину и помещен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Ранее председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан на круглом столе в СЦК рассказал о результатах работы госоргана за прошлый год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Крупную партию мефедрона изъяли полицейские Шымкента
21:02, 25 апреля 2024
Крупную партию мефедрона изъяли полицейские Шымкента
Более одного килограмма наркотиков нашли дома у жителя Акмолинской области
01:49, 16 мая 2023
Более одного килограмма наркотиков нашли дома у жителя Акмолинской области
24-летнего жителя СКО подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере
18:25, 10 июня 2024
24-летнего жителя СКО подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: