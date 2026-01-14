Житель Алматы пойман в Жамбылской области с крупной партией наркотиков

В Таразе сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали 30-летнего жителя Алматы, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта. При личном досмотре у мужчины изъяли 40 свертков с синтетическим веществом общим весом 29,31 г, сообщает Zakon.kz.

Также в тайнике, оборудованном подозреваемым, обнаружили еще девять свертков весом 11,004 г. В его временном жилье в Таразе изъяли 919,092 г запрещенных веществ, электронные весы, изоляционную ленту и ZIP-пакеты для фасовки.

"По факту начато досудебное расследование. Подозреваемый признал вину и помещен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются", – сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Ранее председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан на круглом столе в СЦК рассказал о результатах работы госоргана за прошлый год.