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Ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Актау

ребенок выпал из окна, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 20:45 Фото: Zakon.kz
25 апреля в 17 микрорайоне Актау четырехлетний ребенок выпал из окна, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, ребенок упал с пятого этажа.

"Ребенок скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего", – рассказали mangystaumedia.kz в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что 6-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома в Павлодаре и погиб от полученных травм на месте.

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