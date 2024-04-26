Ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Актау
Фото: Zakon.kz
25 апреля в 17 микрорайоне Актау четырехлетний ребенок выпал из окна, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, ребенок упал с пятого этажа.
"Ребенок скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего", – рассказали mangystaumedia.kz в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что 6-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома в Павлодаре и погиб от полученных травм на месте.
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