Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Сатпаеве

24 июля в городе Сатпаеве четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.



Спасатели напоминают:

Не оставляйте маленьких детей без присмотра;

Москитные сетки не защитят от падений;

Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна в Акмолинской области.