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Законодательство РК

Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Сатпаеве

ребенок выпал из окна в Сатпаеве, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 01:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
24 июля в городе Сатпаеве четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Спасатели напоминают:

  • Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • Москитные сетки не защитят от падений;
  • Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна в Акмолинской области.

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Улытауская область МЧС РК Сатпаев 2024 год
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