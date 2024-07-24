Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Сатпаеве
Фото: пресс-служба МЧС РК
24 июля в городе Сатпаеве четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
Спасатели напоминают:
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- Москитные сетки не защитят от падений;
- Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна в Акмолинской области.
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