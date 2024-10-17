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Жертвам финансовых пирамид в Казахстане возместили свыше 12 млрд тенге

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 08:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Более 12 млрд тенге возмещено на сегодняшний день жертвам финансовых пирамид, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба АФМ страны, с начала года Агентством завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.

"В Агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков".Пресс-служба АФМ РК

С начала реализации данного спецпроекта к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений порядка 10 финпирамид, действовавших на территории страны. Также в текущем году на блокировку направлено более 10.5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых.

Закрыты 292 чата в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram". Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше двух млн потенциальных вкладчиков.

Также в Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды "HitBeatMusic", обманувшей казахстанцев на 255 млн тенге. Мошенники выдавали ее за иностранную компанию, "держателя крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта". Суд приговорил аферистов к тюремным срокам от пяти до шести лет.

На днях в АФМ рассказали о задержании экс-руководителей центров обслуживания населения в Карагандинской области.

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