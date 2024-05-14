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На избиение парней сотрудниками спецподразделения отреагировал глава акмолинской полиции

Акмолинская область, Арлан, сотрудники избили жителей Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:41 Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента полиции Акмолинской области высказался об инциденте с избиением его подчиненными жителей Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Нурсултан Мукашев напомнил, что по факту нанесения телесных повреждений двум молодым людям сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, подозреваемыми признаны четыре сотрудника, им предъявлены обвинения.

"Сотрудники уволены по отрицательным мотивам из органов внутренних дел. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Расследование уголовного дела находится на моем личном контроле. Будет проведено тщательное, объективное и всестороннее расследование", – сказал глава региональной полиции Нурсултан Мукашев.

13 мая сообщалось о том, что жительница Акмолинской через видео обратилась к президенту страны, в котором заявила, что на ее братьев, 17 и 18 лет, напали сотрудники спецподразделения полиции "Арлан". Женщина рассказала, что ее братьев вывезли в лес, где избили и угрожали убийством.

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Акмолинская область Кокшетау 2024 год Полиция
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