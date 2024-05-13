Казахстанка заявила об избиении братьев полицейскими

Жительница Акмолинской области записала видео, в котором обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Она попросила помощи в разрешении ситуации, связанной с нападением на ее братьев сотрудников спецподразделения полиции, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение она начала со слов: "В нашей семье случилась беда, связанная с нападением сотрудников полиции".

По словам заявительницы, на ее братьев 17 и 18 лет напали сотрудники специализированного и элитного подразделения полиции "Арлан". Также она добавила, что расследование дела не ведется.

"Сотрудники полиции, находясь при исполнении, сами спровоцировали аварийную ситуацию на дороге в Кокшетау. Потом без основания потребовали от моих братьев остановиться на одной из улиц. После того сотрудники "Арлан" вышли из машины и без причин начали наносить многочисленные телесные повреждения и посадили братьев в салон своего служебного авто", – отметила она.

Далее, уточнила автор, ее братьев вывезли в лесной массив, где продолжили избивать и даже угрожали убийством.

На данный момент братья находятся в больнице: их госпитализировали с переломами, ушибами и сотрясением мозга.

Казахстанка обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"Все эти события убили в детях и в нас веру в правоохранительные органы и защиту от такой несправедливости. Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, прошу взять под личный контроль это дело", – сказано в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области 13 мая 2024 года прокомментировали заявление.

"По факту конфликта между сотрудниками полиции и двумя братьями, переросшего в драку, в отношении сотрудников полиции возбуждены уголовные дела. Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Назначены экспертизы". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Проводятся следственные мероприятия.

"Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ход расследования находится на контроле у Министерства внутренних дел". Пресс-служба ДП Акмолинской области

10 мая в селе Узунколь Костанайской области во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти. В Департаменте полиции Костанайской области рассказали, что он работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.