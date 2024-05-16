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Семейный скандал попал на видео в Павлодаре: потерпевшая отказалась писать заявление

Семейный скандал попал на видео в Павлодаре: потерпевшая отказалась писать заявление, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:22 Фото: pxhere
В Павлодаре очевидцы засняли очередной семейный скандал. На кадрах мужчина кричит на женщину, лежащую на скамейке, и наносит внушительные удары. Правоохранители сообщили Zakon.kz некоторые подробности.

Судя по монологу мужчины, его жена потеряла ключи и он не может попасть домой.

Видео без звука.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области уточнили, что установили участников конфликта.

"Несмотря на отказ потерпевшей от заявления, полицией по факту семейного скандала в отношении супруга возбуждено административное производство".Пресс-служба ДП Павлодарской области

В дополнении сказано:

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Из-за участившихся случаев бытового насилия в Казахстане 15 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за подобные правонарушения.

Вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

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