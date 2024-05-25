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"Вылезли в окна авто, выезжали на встречку": несовершеннолетние наказаны за нарушение ПДД

несовершеннолетние наказаны за нарушение ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 15:05 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области попал на видео кортеж с выпускниками, которые грубо нарушали Правила дорожного движения. Участники задержаны полицией, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Казнета распространяют видео, на котором молодые люди грубо нарушают Правила дорожного движения, создавая аварийную ситуации во время движения. На кадрах видно, как несколько авто кортежа виляют по проезжей части, а пассажиры по пояс вылезли из окон, рискуя жизнью ради куража.


По информации полиции, нарушители были установлены и задержаны. На них составлено 16 адмпротоколов. Автомобили водворены на спецстоянку.

"Водители привлечены к ответственности за многочисленные нарушения, а именно выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление автотранспортом, не прошедшим технический осмотр", – отмечается в Telegram-канале МВД.

Вместе с тем к родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушавших требования по безопасной перевозке пассажиров в транспортных средствах, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов их детей.

Ранее МВД обращалось к родителям и родственникам несовершеннолетних, отмечая необходимость строгого соблюдения законодательства во время и после окончания учебного года, а также обеспечения безопасности школьников.

Стражи порядка напоминают: игнорирование требований соблюдения правил поведения на улицах и дорожного движения может привести к трагическим последствиям.

Ранее стало известно, что в Алматинской области Mercedes переехал лежавшего на дороге нетрезвого мужчину.

Оксана Житникова
Алматинская область 2024 год
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