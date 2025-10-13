#АЭС в Казахстане
Происшествия

Свадебный кортеж наказали в Туркестанской области за нарушения ПДД

свадебный кортеж, Туркестанская область, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 18:48 Фото: Polisia.kz.
Полицейские смогли установить факты грубого нарушения правил дорожного движения водителями нескольких автомобилей свадебного кортежа благодаря мониторингу интернет-ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, житель Сайрамского района решил с размахом отметить свадебное торжество и для праздничного кортежа нанял 10 автомобилей. Во время движения водители стали грубо нарушать правила дорожного движения, создавать помехи и аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

"В настоящее время все водители установлены и привлечены к ответственности, а автомобили водворены на специализированную стоянку. Также проведена профилактическая беседа с организатором мероприятия. Полиция призывает всех соблюдать правила дорожного движения, а также предупреждает об ответственности за их нарушение", – сказал замначальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев.

Ранее в Шымкенте сотрудники Департамента полиции и спецподразделения МВД РК "Арлан" провели операцию, в ходе которой провели задержания, в том числе иностранцев.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
