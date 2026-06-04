Прокуратура сорвала госзакупки на 1,1 млрд тенге в Акмолинской области

Прокуроры Акмолинской области пресекли крупные бюджетные нарушения со стороны местных властей. Акимат Степногорска пытался необоснованно завысить сметы на его содержание, что привело к отмене госзакупок на сумму свыше 1,1 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Грубые нарушения должностными лицами были допущены при формировании и планировании работ по зимнему и летнему содержанию города.

Как установили прокуроры, чиновники необоснованно завышали сметную стоимость, включали в планы излишние и экономически не обоснованные объемы работ, а также устанавливали требования, "не соответствующие законодательству и ограничивающие конкурентную среду".

"Мерами надзора 9 государственных закупок на сумму 1,1 млрд тенге отменены. Сметная стоимость снижена, необоснованные расходы из бюджета в размере 386 млн тенге исключены, что позволило сэкономить госсредства", – сообщили 4 июня 2026 года в прокуратуре.

Попытка раздуть бюджетные траты обернулась для руководства города серьезными неприятностями. За допущенные нарушения законности заместитель акима Степногорска и руководитель отдела госактивов уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что 80 млн тенге должны вернуть подрядчики за нарушения при строительстве в Акмолинской области.