Отдыхающие бьют тревогу из-за разлива водохранилища Капшагай – комментарий акимата
Фото: Instagram/govoritkote
В акимате Алматинской области сегодня, 30 мая 2024 года, прокомментировали видео, снятое на Капшагайском водохранилище. В нем говорилось, что якобы водохранилище вышло из берегов, сообщает Zakon.kz.
Ролик в социальных сетях опубликовали пару дней назад.
"Капчик топит? Вода дошла почти до самых "крыльев". Такого еще у нас никогда не было, чтобы топчаны вот так вот заливало водой и вода доходила до такого уровня. Сейчас очень сильный ветер и волны прям расшибаются о волнорез, некоторые топчаны прям подтоплены. Мы такого, честно говоря, за два года проживания в городе Капшагае (переименован в Конаев. – Прим. ред.) еще не видели", – говорит автор публикации.
На это отреагировали в акимате Алматинской области.
"Мониторинг рек в районе водохранилища Капшагай показывает, что ситуация стабильная. Уровни воды на гидрологических постах, пляжах и в водохранилище находятся в пределах нормы, случаев затопления и паводков не наблюдается", – заверили в пресс-службе ведомства.
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