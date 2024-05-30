Отдыхающие бьют тревогу из-за разлива водохранилища Капшагай – комментарий акимата

Ролик в социальных сетях опубликовали пару дней назад.

"Капчик топит? Вода дошла почти до самых "крыльев". Такого еще у нас никогда не было, чтобы топчаны вот так вот заливало водой и вода доходила до такого уровня. Сейчас очень сильный ветер и волны прям расшибаются о волнорез, некоторые топчаны прям подтоплены. Мы такого, честно говоря, за два года проживания в городе Капшагае (переименован в Конаев. – Прим. ред.) еще не видели", – говорит автор публикации.