Паводки в Костанае: в акимате поделились кадрами переполненного водохранилища

В акимате Костанайской области показали видео с переполненным Каратомарским водохранилищем. В городе вскоре начнется эвакуация, сообщает Zakon.kz.

На 08:00 6 апреля сброс воды увеличен до 2640 куб. м/с, при этом приток составляет 3361 куб. м/с. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%, сообщили в акимате.





"Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости", – напоминают в областном оперативном штабе региона.

6 апреля на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о введении в городе режима ЧС. Аким города попросил граждан, живущих в зонах подтопления, эвакуироваться заблаговременно.