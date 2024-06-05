Полиция Алматы задержала троих карманников

Полиция Алматы задержала троих карманных воров, работавших большей частью в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Задержали "щипачей" сотрудники криминальной полиции города при содействии коллег из управлений полиции Бостандыкского и Жетысуского районов.

"Самому старшему любителю легкой наживы 42 года, младшему – 32 года. Они не успели сбыть краденые гаджеты, что были похищены у пассажиров автобусов. Вещественные доказательства изъяты. Задержанные признались в содеянном". Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов

Задержанных проверяют на причастность к возможным аналогичным преступлениям.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее "работа" карманника в алматинском автобусе попала на видео.

