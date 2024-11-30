Обчищали карманы алматинцев в автобусах: полиция задержала троих "щипачей"

В Алматы задержали трех человек, которых подозревают в серии краж в общественном транспорте в Алатауском и Жетысуском районах. Кроме автобусов, они могли обчищать карманы горожан и в других многолюдных местах, сообщает Zakon.kz.

Одного из них – 27-летнего мужчину, оперативники с поличным поймали в автобусе 141-го маршрута. Он похитил у пассажира мобильный телефон.

"Двух других карманников задержали на территории Жетысуского района. Кроме того, они уличены в совершении грабежа. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, и подозреваемые арестованы. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в Алматы на камеру наблюдения попала работа карманных воров. Полиции удалось их вычислить.