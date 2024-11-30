Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Обчищали карманы алматинцев в автобусах: полиция задержала троих "щипачей"

карманники, воровство, кража, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 14:53 Фото: Polisia.kz.
В Алматы задержали трех человек, которых подозревают в серии краж в общественном транспорте в Алатауском и Жетысуском районах. Кроме автобусов, они могли обчищать карманы горожан и в других многолюдных местах, сообщает Zakon.kz.

Одного из них – 27-летнего мужчину, оперативники с поличным поймали в автобусе 141-го маршрута. Он похитил у пассажира мобильный телефон.

"Двух других карманников задержали на территории Жетысуского района. Кроме того, они уличены в совершении грабежа. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, и подозреваемые арестованы. В настоящее время устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в Алматы на камеру наблюдения попала работа карманных воров. Полиции удалось их вычислить.

Читайте также

вымогательство, полиция, ЗКО
Группу студентов задержали по подозрению в вымогательстве в ЗКО
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина
Охранники кафе избили посетителя в Алматы
Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка
Фальшивую тысячу долларов принес в банк житель Акмолинской области
Николай Ежелев
ДП Алматы МВД РК Казахстан 2024 год Кражи
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: