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Законодательство РК

30 иностранцев выдворили из Жамбылской области

Из Жамбылской области выдворены 30 иностранцев, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 10:48 Фото: МВД РК
Из Жамбылской области в рамках ОПМ "Мигрант" выдворены 30 иностранцев, передает Zakon.kz.

Кроме того, только за первый день рейдов выявлено 76 правонарушений, связанных с миграционным законодательством, сообщили в пресс-службе ДП региона.

К административной ответственности привлечены 27 принимающих физических и юридических лиц по статье 518 КоАП РК.

За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК по статье 519 КоАП РК к административной ответственности привлечены 7 работодателей.

Ранее девять граждан Узбекистана депортировали из Аксу.

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