Из Казахстана вновь депортировали иностранцев

Девять граждан Узбекистана незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории города Аксу. Их выявили и выдворили из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Девятерых узбекистанцев, работавших без соответствующих документов, правоохранители установили при проверке орошаемых полей в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".

"За нарушение законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности. Материал рассмотрен в суде. Решением суда все иностранцы выдворены за пределы Республики Казахстан", – сообщил начальник отдела полиции Аксу Дулат Токенов.

Также наказан и работодатель, который привлек иностранных граждан, но не успел узаконить их пребывание. На работодателя наложен штраф в размере 30 МРП.

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