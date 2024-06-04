Из Казахстана вновь депортировали иностранцев
Фото: Zakon.kz
Девять граждан Узбекистана незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории города Аксу. Их выявили и выдворили из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Девятерых узбекистанцев, работавших без соответствующих документов, правоохранители установили при проверке орошаемых полей в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".
"За нарушение законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности. Материал рассмотрен в суде. Решением суда все иностранцы выдворены за пределы Республики Казахстан", – сообщил начальник отдела полиции Аксу Дулат Токенов.
Также наказан и работодатель, который привлек иностранных граждан, но не успел узаконить их пребывание. На работодателя наложен штраф в размере 30 МРП.
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