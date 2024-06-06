Поездка на катамаране для трех акмолинцев едва не обернулась трагедией
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 июня три молодых человека решили покататься на катамаране в Акмолинской области. Отплыв далеко от берега озера Боровое, из-за повышения ветра они не смогли добраться обратно, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь пришли Акмолинские спасатели, которые доставили унесенных обратно на берег.
"МЧС просит при чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что двухлетний малыш утонул в Каспийском море.
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