Поездка на катамаране для трех акмолинцев едва не обернулась трагедией

Фото: пресс-служба МЧС РК

6 июня три молодых человека решили покататься на катамаране в Акмолинской области. Отплыв далеко от берега озера Боровое, из-за повышения ветра они не смогли добраться обратно, сообщает Zakon.kz.

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