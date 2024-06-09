Выжили лишь мальчик и котенок: стали известны детали аварии в Алматинской области
В связи с чем водитель не справился с управлением, пока неизвестно.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Однако по фотографиям видно, что автомобиль буквально разорвало пополам.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Удивительным образом остался в живых только 12-летний ребенок.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, мальчику удалось выбраться из искореженного автомобиля марки Nissan Primera только с ссадиной на колене.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также выяснилось, что на месте аварии был найден котенок. Предположительно, в момент аварии он находился в машине. Ему, как и мальчику, удалось выжить в этом жутком ДТП. Котенок нуждается в новом доме. Если вы готовы взять его, обратитесь в редакцию Zakon.kz за информацией о его местонахождении.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что вторая жуткая авария за вечер произошла в Алматинской области. В ДТП погибли пять человек.