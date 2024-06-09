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Выжили лишь мальчик и котенок: стали известны детали аварии в Алматинской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30 Фото: Zakon.kz
9 июня на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Алматинской области в аварии погибли пятеро человек. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте ДТП.

В связи с чем водитель не справился с управлением, пока неизвестно.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

Однако по фотографиям видно, что автомобиль буквально разорвало пополам.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

Удивительным образом остался в живых только 12-летний ребенок.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, мальчику удалось выбраться из искореженного автомобиля марки Nissan Primera только с ссадиной на колене.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

Также выяснилось, что на месте аварии был найден котенок. Предположительно, в момент аварии он находился в машине. Ему, как и мальчику, удалось выжить в этом жутком ДТП. Котенок нуждается в новом доме. Если вы готовы взять его, обратитесь в редакцию Zakon.kz за информацией о его местонахождении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 00:30

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что вторая жуткая авария за вечер произошла в Алматинской области. В ДТП погибли пять человек.

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