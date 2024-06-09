Выжили лишь мальчик и котенок: стали известны детали аварии в Алматинской области

9 июня на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Алматинской области в аварии погибли пятеро человек. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте ДТП.

В связи с чем водитель не справился с управлением, пока неизвестно.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Однако по фотографиям видно, что автомобиль буквально разорвало пополам.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Удивительным образом остался в живых только 12-летний ребенок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz По словам очевидцев, мальчику удалось выбраться из искореженного автомобиля марки Nissan Primera только с ссадиной на колене. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Также выяснилось, что на месте аварии был найден котенок. Предположительно, в момент аварии он находился в машине. Ему, как и мальчику, удалось выжить в этом жутком ДТП. Котенок нуждается в новом доме. Если вы готовы взять его, обратитесь в редакцию Zakon.kz за информацией о его местонахождении.

Фото: Zakon.kz