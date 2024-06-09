Еще одна жуткая авария в Алматинской области: погибли пять человек

9 июня смертельное ДТП произошло на 55 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. В дорожной аварии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте. Мальчик 12 лет госпитализирован в больницу города Конаева", – говорится в сообщении.

По данному факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

"Призываем всех автовладельцев неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать ПДД". Пресс-служба МВД РК





Ранее сообщалось, что пассажирка с ребенком на руках погибла в страшной аварии в Алматинской области.