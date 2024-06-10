Дерзкий побег в Актау раскрыт: пассажирку мопеда привлекли к ответственности

Фото: скриншот видео

10 июня полиция Актау установила личность и привлекла к ответственности пассажирку мопеда, которая сбежала на данном транспорте, пока водителя задерживали, сообщает Zakon.kz.

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