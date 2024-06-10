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Дерзкий побег в Актау раскрыт: пассажирку мопеда привлекли к ответственности

задержание в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 19:23 Фото: скриншот видео
10 июня полиция Актау установила личность и привлекла к ответственности пассажирку мопеда, которая сбежала на данном транспорте, пока водителя задерживали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что девушку привлекли к административной ответственности, а мототранспорт водворили на штрафную стоянку.

Ранее в социальной сети распространилось видео побега пассажирки мопеда. 

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