Дерзкий побег в Актау раскрыт: пассажирку мопеда привлекли к ответственности
Фото: скриншот видео
10 июня полиция Актау установила личность и привлекла к ответственности пассажирку мопеда, которая сбежала на данном транспорте, пока водителя задерживали, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что девушку привлекли к административной ответственности, а мототранспорт водворили на штрафную стоянку.
Ранее в социальной сети распространилось видео побега пассажирки мопеда.
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