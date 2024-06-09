Дерзкий побег от полицейских Актау на скутере попал на видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором в момент задержания полицейским водителя скутера пассажирка сбежала с места инцидента на данном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию Lada.kz прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.



"На опубликованном в соцсетях видео стражи порядка пытаются посадить в машину сопротивляющегося им водителя мопеда. Пассажирка же в этот момент покидает место инцидента на скутере. Личность водителя установлена. На него составлены протоколы", – говорится в сообщении.

Видимо далеко не удалось уехать и пассажирке, так как, по словам полицейских, транспорт забрали на штрафстоянку.





Ранее сообщалось, что в Уральске на полицейских напал пассажир из остановленного Lexus.

