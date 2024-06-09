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Дерзкий побег от полицейских Актау на скутере попал на видео

необычное задержание водителя скутера в Актау попало на видео, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 19:25 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилось видео, на котором в момент задержания полицейским водителя скутера пассажирка сбежала с места инцидента на данном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию Lada.kz прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

"На опубликованном в соцсетях видео стражи порядка пытаются посадить в машину сопротивляющегося им водителя мопеда. Пассажирка же в этот момент покидает место инцидента на скутере. Личность водителя установлена. На него составлены протоколы", – говорится в сообщении.

Видимо далеко не удалось уехать и пассажирке, так как, по словам полицейских, транспорт забрали на штрафстоянку.


Ранее сообщалось, что в Уральске на полицейских напал пассажир из остановленного Lexus.

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