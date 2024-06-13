В Актау опубликовали график подачи питьевой воды

Жители нескольких микрорайонов Актау жалуются на отсутствие или перебои с питьевой водой. Это продолжается больше недели. Государственное коммунальном предприятие "Каспий жылу, су арнасы" опубликовало график подачи воды, сообщает Zakon.kz.

В целях поддержания уровня в резервуарах на Центральном узле водоснабжения №4, подача питьевой воды будет осуществляться в микрорайоны:

16 кроме 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73 домов ;

; 17 кроме 1, 20, 21 домов;

27 микрорайон 39, 40, 41, 44, 45 дома, колледж Болашақ;

18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 30, 31, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 32в, 33, 34, 34а, 35, 38, 39 микрорайоны.

Здесь же приведено время подачи и давление:

06:00.-09:00 - 7.2

09:00.-12:00 - 5.5

12:00.-14:00 - 7.2

14:00.-18:00 - 5.5

18:00.-23:00 - 7.2

23:00.-06:00 - 5.0





Время не означает точного появления воды в кране. Но чем сильнее давление, тем быстрее вода дойдет до квартиры.

Вода у жителей Актау появляется или только ночью, или вовсе не поднимается выше четвертого этажа. В отчаянии они перекрыли дорогу, надеясь достучаться до городских властей. В акимате города Актау объясняют ситуацию возросшим потреблением питьевой воды в связи с наступлением жары.

