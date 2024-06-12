Микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос: погибли четыре человека
Фото: ДП Алматинской области
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня на 105-м км автодороги Алматы – Шелек – Хоргос.
По данным полиции Алматинской области, водитель Toyota Hiace, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто.
"В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", – сообщили в ДП.
Фото: ДП Алматинской области
Там призывают всех автовладельцев неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.
Вечером 9 июня в Алматинской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком.
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