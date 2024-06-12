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Микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос: погибли четыре человека

Микроавтобус перевернулся в Алматинской области, есть погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 09:05 Фото: ДП Алматинской области
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня на 105-м км автодороги Алматы – Шелек – Хоргос.

По данным полиции Алматинской области, водитель Toyota Hiace, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто.

"В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", – сообщили в ДП.
Микроавтобус перевернулся в Алматинской области, есть жертвы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 09:05

Фото: ДП Алматинской области

Там призывают всех автовладельцев неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

Вечером 9 июня в Алматинской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком. 

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