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Пассажирка с ребенком на руках погибла в страшной аварии в Алматинской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08 Фото: Zakon.kz
Вечером 9 июня между поселков Жанадаур и Коккайнар в Алматинской области произошла смертельная авария, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Skoda Octavia, он двигался по БАКАДу (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога) в южном направлении. В какой-то момент он заметил, что начались неполадки с автомобилем.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

Водитель перестроился в правый ряд и, чтобы не оставаться на трассе, двигался неспеша по правому крайнему ряду.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

Через какое-то время в Skoda на полном ходу сзади врезалась Toyota Camry.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

От удара Skoda отбросило в сторону обочины, где она столкнулась с отбойником, затем выбросило на трассу, а после машина вновь оказалась в кювете.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

Toyota осталась на дороге.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

В результате аварии погибла девушка, которая находилась в Toyota. На руках она держала годовалого ребенка.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, у ребенка была серьезная черепно-мозговая травма. Они говорят, что малыш какое-то время не дышал. Медики сумели запустить сердце и восстановить дыхание. В итоге ребенок госпитализирован.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

Известно, что серьезно пострадали еще несколько человек – водитель и пассажир Skoda, один человек из Toyota.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

Также очевидцы рассказали, что, вероятно, ехавшая семья в Toyota торопилась на мероприятие, так как все были одеты парадно.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:08

Фото: Zakon.kz

На месте работают дознаватель Алматинской области.


Назначены соответствующие экспертизы.

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