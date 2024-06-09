Пассажирка с ребенком на руках погибла в страшной аварии в Алматинской области
Как рассказал водитель Skoda Octavia, он двигался по БАКАДу (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога) в южном направлении. В какой-то момент он заметил, что начались неполадки с автомобилем.
Фото: Zakon.kz
Водитель перестроился в правый ряд и, чтобы не оставаться на трассе, двигался неспеша по правому крайнему ряду.
Фото: Zakon.kz
Через какое-то время в Skoda на полном ходу сзади врезалась Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
От удара Skoda отбросило в сторону обочины, где она столкнулась с отбойником, затем выбросило на трассу, а после машина вновь оказалась в кювете.
Фото: Zakon.kz
Toyota осталась на дороге.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии погибла девушка, которая находилась в Toyota. На руках она держала годовалого ребенка.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, у ребенка была серьезная черепно-мозговая травма. Они говорят, что малыш какое-то время не дышал. Медики сумели запустить сердце и восстановить дыхание. В итоге ребенок госпитализирован.
Фото: Zakon.kz
Известно, что серьезно пострадали еще несколько человек – водитель и пассажир Skoda, один человек из Toyota.
Фото: Zakon.kz
Также очевидцы рассказали, что, вероятно, ехавшая семья в Toyota торопилась на мероприятие, так как все были одеты парадно.
Фото: Zakon.kz
На месте работают дознаватель Алматинской области.
Назначены соответствующие экспертизы.