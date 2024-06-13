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Детей били кастрюлями: руководитель детсада ушла на больничный

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 19:45 Фото: unsplash
В Павлодаре руководитель детского сада ушла на больничный, не сообщив в отдел образования об избиении детей, сообщает Zakon.kz.

В отделе образования отметили, что записи до сих пор не видели. Поэтому били детей кастрюлей, как утверждают родители, или нет, опровергнуть или подтвердить в ведомстве не могут, пишет pavon.kz.

Жесткий диск изъяли сотрудники южного отдела полиции, которые приехали в ясли по заявлению родителей.

Подробности произошедшего рассказала Гульбаршин Алтыбасарова, заведующая сектором дошкольного образования города Павлодара. Как оказалось, об избиении родители узнали случайно. Мама одного из детей пришла с другим вопросом и увидела неподобающее поведение педагога на записях.

"10 июня мама одного из малышей обратилась к администрации детского сада №16 для просмотра камер видеонаблюдения. У нее были вопросы к воспитателю ранней группы по факту грубого отношения. В присутствии мамы записи включили, – сообщила Гульбаршин Алтыбасарова. – Придя домой, она написала в родительский чат".

11 июня родители собрались и утром пришли в сад, но в связи с техническими неполадками камеры не работали, потому что в тот день были перебои со светом. Соответственно, камеры посмотреть они не смогли, и мама одного из воспитанников вызвала участкового в детский сад, после чего было опубликовано обращение в соцсетях.

В отделе образования говорят, что сами узнали о случившемся из соцсетей. Руководство детского сада с ними не связывалось, чтобы рассказать о ситуации. За это и. о. директора грозит дисциплинарное взыскание.

"Отдел образования не был поставлен в известность. Мы узнали только из соцсетей. На сегодняшний день исполняющий обязанности директора находится на больничном. Получается, 11 числа, когда утром родители обратились, ей стало в детском саду плохо: она вызвала скорую, и ее направили на больничный", – сказала Алтыбасарова.

По ее словам, воспитатели и помощник воспитателя данной группы отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств дела. После выхода исполняющего обязанности руководителя с больничного будут применены меры дисциплинарного взыскания за недонесение в отдел образования о данном факте.

Она также отметила, что группу детского сада посещают малыши 2022 года рождения. Травм и телесных повреждений у них не зафиксировано.

Также в отделе образования отметили, что руководители детских садов имеют возможность ежедневно просматривать камеры видеонаблюдения.

Громкий случай произошел в павлодарском детском саду №16. На записи с камер видеонаблюдения родители увидели, как воспитатель бьет двухлетних малышей по голове.

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