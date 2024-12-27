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Общество

Казахстанские родители смогут самостоятельно выбирать детсады для своих детей

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:47 Фото: pexels
В Казахстане пересмотрели систему финансирования детских садов. Родители получают право самостоятельно выбирать детский сад для своего ребенка и средства, необходимые на его воспитание, идут следом за ним, а не напрямую от государства к дошкольной организации, сообщает Zakon.kz.

Внедрение такого механизма рассчитано на создание здоровой конкуренции между частными и государственными детскими садами, так как их руководству придется повышать качество образования и нанимать профессиональных воспитателей, чтобы привлечь к себе как можно больше малышей.

Сейчас такой механизм в пилотном режиме работает в четырех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске. В последующем его планируют масштабировать на всю страну.

Параллельно с этим в стране открыли более 4,2 тыс. консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации.

В этом году методическую и педагогическую поддержку получили более 328 тыс. родителей и детей.

Ранее выяснилось, что на возвращенные государству деньги в Петропавловске построят детсад.

Аксинья Титова
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