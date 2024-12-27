Казахстанские родители смогут самостоятельно выбирать детсады для своих детей
Внедрение такого механизма рассчитано на создание здоровой конкуренции между частными и государственными детскими садами, так как их руководству придется повышать качество образования и нанимать профессиональных воспитателей, чтобы привлечь к себе как можно больше малышей.
Сейчас такой механизм в пилотном режиме работает в четырех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске. В последующем его планируют масштабировать на всю страну.
Параллельно с этим в стране открыли более 4,2 тыс. консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации.
В этом году методическую и педагогическую поддержку получили более 328 тыс. родителей и детей.
Ранее выяснилось, что на возвращенные государству деньги в Петропавловске построят детсад.