Пять помятых машин и двое пострадавших: в Алматы две аварии произошли напротив друг друга
В крайнем левом ряду, выставив все предупредительные знаки, сотрудники компании на легком грузовом автомобиле Hyundai Porter поливали цветы на разделительной полосе по Восточной объездной.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент водитель микровэна Daewoo Damas на полном ходу снес знак и буквально впечатался в грузовик.
Фото: Zakon.kz
Вместе их протащило по дороге.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что водителя буквально зажало в Daewoo Damas.
Фото: Zakon.kz
Полицейские вместе с очевидцами попытались помочь водителю выбраться, но не смогли.
Фото: Zakon.kz
Только сотрудники Службы спасения города Алматы, используя спецсредства, смогли извлечь пострадавшего. Мужчину госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
На место приехал руководитель компании, которая занимается поливом цветов, чтобы поддержать своих сотрудников.
Фото: Zakon.kz
Он припарковал свой Mercedes-Benz E-класс у обочины по Восточной объездной.
Фото: Zakon.kz
В это время водитель Volkswagen засмотрелся на ДТП и врезался в попутно ехавший Hyundai Accent.
Фото: Zakon.kz
От удара у Volkswagen оторвало колесо, а Hyundai отбросило в припаркованный Mercedes.
Фото: Zakon.kz
В этой аварии пострадал водитель Volkswagen. Его тоже госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
В результате двух аварий, которые произошли друг напротив друга, образовались большие пробки в северном и южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники дорожной полиции очертили все автомобили и совместно с эвакуаторами Службы спасения у брали машины в сторону.