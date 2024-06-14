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Пять помятых машин и двое пострадавших: в Алматы две аварии произошли напротив друг друга

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33 Фото: Zakon.kz
14 июня в результате двух аварий по Восточной объездной в Алматы пострадали два водителя, сообщает Zakon.kz.

В крайнем левом ряду, выставив все предупредительные знаки, сотрудники компании на легком грузовом автомобиле Hyundai Porter поливали цветы на разделительной полосе по Восточной объездной.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент водитель микровэна Daewoo Damas на полном ходу снес знак и буквально впечатался в грузовик.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

Вместе их протащило по дороге.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что водителя буквально зажало в Daewoo Damas.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

Полицейские вместе с очевидцами попытались помочь водителю выбраться, но не смогли.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

Только сотрудники Службы спасения города Алматы, используя спецсредства, смогли извлечь пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

На место приехал руководитель компании, которая занимается поливом цветов, чтобы поддержать своих сотрудников.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

Он припарковал свой Mercedes-Benz E-класс у обочины по Восточной объездной.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

В это время водитель Volkswagen засмотрелся на ДТП и врезался в попутно ехавший Hyundai Accent.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

От удара у Volkswagen оторвало колесо, а Hyundai отбросило в припаркованный Mercedes.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

В этой аварии пострадал водитель Volkswagen. Его тоже госпитализировали.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

В результате двух аварий, которые произошли друг напротив друга, образовались большие пробки в северном и южном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:33

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции очертили все автомобили и совместно с эвакуаторами Службы спасения у брали машины в сторону.

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