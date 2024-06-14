Пять помятых машин и двое пострадавших: в Алматы две аварии произошли напротив друг друга

В крайнем левом ряду, выставив все предупредительные знаки, сотрудники компании на легком грузовом автомобиле Hyundai Porter поливали цветы на разделительной полосе по Восточной объездной.

В какой-то момент водитель микровэна Daewoo Damas на полном ходу снес знак и буквально впечатался в грузовик.

Фото: Zakon.kz

Вместе их протащило по дороге.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что водителя буквально зажало в Daewoo Damas.

Фото: Zakon.kz

Полицейские вместе с очевидцами попытались помочь водителю выбраться, но не смогли.

Фото: Zakon.kz

Только сотрудники Службы спасения города Алматы, используя спецсредства, смогли извлечь пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На место приехал руководитель компании, которая занимается поливом цветов, чтобы поддержать своих сотрудников.

Фото: Zakon.kz

Он припарковал свой Mercedes-Benz E-класс у обочины по Восточной объездной.

Фото: Zakon.kz

В это время водитель Volkswagen засмотрелся на ДТП и врезался в попутно ехавший Hyundai Accent.

Фото: Zakon.kz

От удара у Volkswagen оторвало колесо, а Hyundai отбросило в припаркованный Mercedes.

Фото: Zakon.kz

В этой аварии пострадал водитель Volkswagen. Его тоже госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

В результате двух аварий, которые произошли друг напротив друга, образовались большие пробки в северном и южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции очертили все автомобили и совместно с эвакуаторами Службы спасения у брали машины в сторону.