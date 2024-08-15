Шокирующее ДТП в Алматы: двое пострадавших, помятые машины и разрушенный магазин

15 августа в Алматы произошла серьезная авария, в которой пострадала девушка и 10-летний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Между Алматы и Алматинской областью, по Талгарскому тракту, в западном направлении двигался автомобиль BMW 7 серии.

Фото: Zakon.kz

Девушка везла 10-летнего ребенка в больницу.

Фото: Zakon.kz

По невыясненным обстоятельствам, автомобиль вылетел с дороги, проехал через парковку и врезался в сельскохозяйственную технику.

Фото: Zakon.kz

Также BMW зацепил припаркованный автомобиль Chevrolet Cruze, вырвав ему дверь.

Фото: Zakon.kz

Затем немецкая иномарка слетела с парапета и сбила бетонные ограждения.

Фото: Zakon.kz

После BMW влетел аккумуляторный центр и разнес магазину все прилавки.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали девушка, которая вела BMW, и ребенок. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что магазин был сделан из контейнеров.

Фото: Zakon.kz

Из-за аварии огромное количество товаров оказались сломаны. Кроме того, сломана спецтехника и бетонные ограждения.



Фото: Zakon.kz

По предварительное оценке, общий ущерб вследствие ДТП составил пару десятков миллионов тенге.

Фото: Zakon.kz

На месте работают дорожные полицейские, которым предстоит разобраться в данной ситуации.







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