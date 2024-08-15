Шокирующее ДТП в Алматы: двое пострадавших, помятые машины и разрушенный магазин
Между Алматы и Алматинской областью, по Талгарскому тракту, в западном направлении двигался автомобиль BMW 7 серии.
Фото: Zakon.kz
Девушка везла 10-летнего ребенка в больницу.
Фото: Zakon.kz
По невыясненным обстоятельствам, автомобиль вылетел с дороги, проехал через парковку и врезался в сельскохозяйственную технику.
Фото: Zakon.kz
Также BMW зацепил припаркованный автомобиль Chevrolet Cruze, вырвав ему дверь.
Фото: Zakon.kz
Затем немецкая иномарка слетела с парапета и сбила бетонные ограждения.
Фото: Zakon.kz
После BMW влетел аккумуляторный центр и разнес магазину все прилавки.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали девушка, которая вела BMW, и ребенок. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что магазин был сделан из контейнеров.
Фото: Zakon.kz
Из-за аварии огромное количество товаров оказались сломаны. Кроме того, сломана спецтехника и бетонные ограждения.
Фото: Zakon.kz
По предварительное оценке, общий ущерб вследствие ДТП составил пару десятков миллионов тенге.
Фото: Zakon.kz
На месте работают дорожные полицейские, которым предстоит разобраться в данной ситуации.
Ранее сообщалось, что девушку насмерть сбили в Шымкенте.