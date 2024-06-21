Парапланерист из Китая чудом остался жив на Кубке мира в горах Жетысуской области

На Кубке мира по парапленерному спорту, который проходит в Жетысуской области, 21 июня спортсмен из Китая получил травму, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, к нему на помощь пришли казахстанские спасатели.

"В области Жетысу во время соревнований Кубка мира по парапленерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров. Не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму", – говорится в сообщении.





Отмечается, что спортсмена доставили в больницу Талдыкоргана на вертолете АО "Казавиаспас".

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Карасайском районе проводились поиски 20-летнего мужчины, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского пика. Мужчина был найден вблизи ущелья Алма-Арасан.

