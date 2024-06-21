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Парапланерист из Китая чудом остался жив на Кубке мира в горах Жетысуской области

Парапланерист из Китая чудом остался жив на Кубке мира в горах Жетысуской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 20:49 Фото: pixabay
На Кубке мира по парапленерному спорту, который проходит в Жетысуской области, 21 июня спортсмен из Китая получил травму, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, к нему на помощь пришли казахстанские спасатели. 

"В области Жетысу во время соревнований Кубка мира по парапленерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров. Не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму", – говорится в сообщении.


Отмечается, что спортсмена доставили в больницу Талдыкоргана на вертолете АО "Казавиаспас". 

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Карасайском районе проводились поиски 20-летнего мужчины, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского пика. Мужчина был найден вблизи ущелья Алма-Арасан.

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Жетысуская область МЧС РК Казахстан Китай 2024 год
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