Пропавшего туриста спасли в алматинских горах

В Карасайском районе проводились поиски 20 летнего мужчины, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского Пика, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда с помощью кинологического расчета незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.



"Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Алма-Арасан. В медицинской помощи не нуждался", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 подростков, несмотря на непогоду, поднялись на пик Турист в Алматинской области и потерялись, один из них получил травму.