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Законодательство РК

Пропавшего туриста спасли в алматинских горах

спасатели помогли туристу, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 02:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе проводились поиски 20 летнего мужчины, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского Пика, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда с помощью кинологического расчета незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам.

"Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Алма-Арасан. В медицинской помощи не нуждался", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 подростков, несмотря на непогоду, поднялись на пик Турист в Алматинской области и потерялись, один из них получил травму.

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