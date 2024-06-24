Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением в Уральске

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 13:32 Фото: Zakon.kz
Местное издание пишет о том, что в здании Департамента полиции Западно-Казахстанской области сотрудник получил огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, где полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия, сообщает "МГ"

В пресс-службе ДП ЗКО по данному факту прокомментировали, что "обстоятельства устанавливаются. На данный момент сотрудник полиции находится в реанимации".

По данным издания, в регионе подобные несчастные случаи и даже убийства и самоубийства полицейских случались и раньше. В декабре 2021 года 20-летний сотрудник полиции получил табельное оружие и на боевом посту в здании управления полиции Уральска покончил жизнь самоубийством. А в сентябре 2018 года на территории РОВД в поселке Чапаево сержант полиции из табельного оружия застрелил командира взвода.

В апреле 2024 года сразу в двух регионах Казахстана скончались высокопоставленные полицейские.

Читайте также

Казахстанца задержали в Италии: в МИД рассказали подробности
Казахстанца задержали в Италии: в МИД рассказали подробности
спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад в Иртыше
Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад в Иртыше
водный скутер сломался далеко от берега
Двое казахстанцев на водном скутере застряли в четырех километрах от берега
Ирина Капитанова
Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год Огнестрельное оружие Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: