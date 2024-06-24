Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением в Уральске

Местное издание пишет о том, что в здании Департамента полиции Западно-Казахстанской области сотрудник получил огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, где полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия, сообщает "МГ"

В пресс-службе ДП ЗКО по данному факту прокомментировали, что "обстоятельства устанавливаются. На данный момент сотрудник полиции находится в реанимации".

По данным издания, в регионе подобные несчастные случаи и даже убийства и самоубийства полицейских случались и раньше. В декабре 2021 года 20-летний сотрудник полиции получил табельное оружие и на боевом посту в здании управления полиции Уральска покончил жизнь самоубийством. А в сентябре 2018 года на территории РОВД в поселке Чапаево сержант полиции из табельного оружия застрелил командира взвода.

В апреле 2024 года сразу в двух регионах Казахстана скончались высокопоставленные полицейские.