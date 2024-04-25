Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В двух областях Казахстана скончались высокопоставленные полицейские

В двух областях Казахстана скончались высокопоставленные полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 10:06 Фото: пресс-служба МВД РК
В пресс-службе правоохранительных органов Казахстана Zakon.kz сообщили о смерти заместителя начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Медета Бердимуратова и подполковника полиции Северо-Казахстанской области Ивана Гугняка.

О кончине Бердимуратова стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел.

"Министерство внутренних дел выражает глубокие соболезнования семье и близким полковника полиции Медета Бердимуратова в связи с его безвременной кончиной. Наш коллега прошел серьезный путь на службе в органах внутренних дел и внес весомый вклад в борьбе с преступностью и защиту прав граждан от преступных посягательств".Пресс-служба МВД РК

Медет Бердимуратов в правоохранительных органах служил с 1999 года. Уроженец Жанакорганского района Кызылординской области. Окончил университет "Кайнар", а затем магистратуру.

Начинал служебную деятельность в 2002 году следователем следственного отдела УВД Талгарского района ГУВД Алматинской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Управления расследования и зонального контроля Следственного департамента МВД РК. В 2019 году был назначен заместителем начальника ДП Акмолинской области. С августа 2022 года занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Также скончался оперуполномоченный УКП Департамента полиции Северо-Казахстанской области подполковник полиции Иван Гугняк. В соцсетях говорилось, что полицейский делал пробежку и готовился к аттестации.

В пресс-службе полиции уточнили, что информация про аттестацию не соответствует действительности.

"Руководство, личный состав и совет ветеранов департамента полиции Северо-Казахстанской области выражает глубокие соболезнования семье и близким подполковника полиции Ивана Гугняка в связи с его безвременной кончиной. Информация о том, что смерть сотрудника наступила при прохождении внеочередной аттестации не соответствует действительности, т.к. его должность не входила в перечень аттестуемых".Пресс-служба ДП СКО

О внеочередной аттестации среди сотрудников органов внутренних дел стало известно в феврале 2024 года. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Новые яблоневые сады появятся в Алматы
Новые яблоневые сады появятся в Алматы
Незаконная застройка в Алматы: акимат выступил с заявлением
Незаконная застройка в Алматы: акимат выступил с заявлением
штормовое предупреждение
В каких областях Казахстана на четверг объявлено штормовое предупреждение
Анастасия Московчук
МВД РК Восточно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
мошенничество, предупреждение, Нацбанк
В Казахстане участились случаи нового вида телефонного мошенничества
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: