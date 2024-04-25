В двух областях Казахстана скончались высокопоставленные полицейские

В пресс-службе правоохранительных органов Казахстана Zakon.kz сообщили о смерти заместителя начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Медета Бердимуратова и подполковника полиции Северо-Казахстанской области Ивана Гугняка.

О кончине Бердимуратова стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел.

"Министерство внутренних дел выражает глубокие соболезнования семье и близким полковника полиции Медета Бердимуратова в связи с его безвременной кончиной. Наш коллега прошел серьезный путь на службе в органах внутренних дел и внес весомый вклад в борьбе с преступностью и защиту прав граждан от преступных посягательств". Пресс-служба МВД РК

Медет Бердимуратов в правоохранительных органах служил с 1999 года. Уроженец Жанакорганского района Кызылординской области. Окончил университет "Кайнар", а затем магистратуру.

Начинал служебную деятельность в 2002 году следователем следственного отдела УВД Талгарского района ГУВД Алматинской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Управления расследования и зонального контроля Следственного департамента МВД РК. В 2019 году был назначен заместителем начальника ДП Акмолинской области. С августа 2022 года занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Также скончался оперуполномоченный УКП Департамента полиции Северо-Казахстанской области подполковник полиции Иван Гугняк. В соцсетях говорилось, что полицейский делал пробежку и готовился к аттестации.

В пресс-службе полиции уточнили, что информация про аттестацию не соответствует действительности.

"Руководство, личный состав и совет ветеранов департамента полиции Северо-Казахстанской области выражает глубокие соболезнования семье и близким подполковника полиции Ивана Гугняка в связи с его безвременной кончиной. Информация о том, что смерть сотрудника наступила при прохождении внеочередной аттестации не соответствует действительности, т.к. его должность не входила в перечень аттестуемых". Пресс-служба ДП СКО

О внеочередной аттестации среди сотрудников органов внутренних дел стало известно в феврале 2024 года. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.