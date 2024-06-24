В Усть-Каменогорске локализовали крупный пожар на складе кондитерских изделий

Фото: скриншот видео

24 июня в Усть-Каменогорске разгорелся крупный пожар на складе кондитерских изделий. Пресс-служба ДЧС ВКО заявила, что пожар локализован, сообщает Zakon.kz.

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