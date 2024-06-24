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В Усть-Каменогорске локализовали крупный пожар на складе кондитерских изделий

пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 22:26 Фото: скриншот видео
24 июня в Усть-Каменогорске разгорелся крупный пожар на складе кондитерских изделий. Пресс-служба ДЧС ВКО заявила, что пожар локализован, сообщает Zakon.kz.

На месте работают пожарные подразделения.

"Задействовали более 40 пожарных и 14 единиц техники, а также пожарный поезд АО "НК "Казахстан Темир Жолы". Слаженными действиями огонь удалось локализовать на площади 1500 кв. м". Пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул открытым пламенем на складе в Усть-Каменогорске.

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск Пожар 2024 год
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