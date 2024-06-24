В Усть-Каменогорске локализовали крупный пожар на складе кондитерских изделий
Фото: скриншот видео
24 июня в Усть-Каменогорске разгорелся крупный пожар на складе кондитерских изделий. Пресс-служба ДЧС ВКО заявила, что пожар локализован, сообщает Zakon.kz.
На месте работают пожарные подразделения.
"Задействовали более 40 пожарных и 14 единиц техники, а также пожарный поезд АО "НК "Казахстан Темир Жолы". Слаженными действиями огонь удалось локализовать на площади 1500 кв. м". Пресс-служба ДЧС ВКО
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул открытым пламенем на складе в Усть-Каменогорске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript