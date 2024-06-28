Известного казахстанского борца задержали в Алматинской области

В Алматинской области произошел инцидент с участием известного казахстанского борца, президента федераций Алматинской области по видам борьбы Дамира Кузембаева, сообщает Zakon.kz.

Утром 28 июня в соцсетях появилась информация о том, что задержали казахстанского борца, мастера спорта международного класса, директора спортивной школы Конаева Дамира Кузембаева.

В пресс-службе ДП Алматинской области факт подтвердили.

"Сообщаем, что 28 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. При пресечении противоправных действий он, выражаясь нецензурной бранью, оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции. По факту применения насилия в отношении представителя власти полицией возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – сообщили в ведомстве.

При задержании присутствовал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области. Правонарушений со стороны полицейских не допущено, добавили в ДП региона.





27 июня 2024 года в Алматинской области произошел другой инцидент – стрельба, в результате которой погиб молодой человек.