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Какие казахстанские борцы выйдут на ковер в Хорватии

Какие казахстанские борцы выйдут на ковер в Хорватии Фото: olympic.kz
Стало известно, кто из казахстанских борцов примет участие в рейтинговом турнире по борьбе в Загребе (Хорватия). Соревнования пройдут с 10 по 14 января, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, на ковер выйдут наши борцы: Азамат Даулетбеков (вольная борьба, до 86 кг), Ирина Казюлина (до 65 кг), Елена Шалыгина (до 68 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанцы примут участие во многих важных спортивных событиях, которые запланированы в 2024 году.




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