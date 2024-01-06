Какие казахстанские борцы выйдут на ковер в Хорватии

Стало известно, кто из казахстанских борцов примет участие в рейтинговом турнире по борьбе в Загребе (Хорватия). Соревнования пройдут с 10 по 14 января, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, на ковер выйдут наши борцы: Азамат Даулетбеков (вольная борьба, до 86 кг), Ирина Казюлина (до 65 кг), Елена Шалыгина (до 68 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанцы примут участие во многих важных спортивных событиях, которые запланированы в 2024 году.











