Девушку, спровоцировавшую смертельное ДТП в Алматы, арестовали на два месяца

Адвокат подозреваемой Канат Альсеитов в социальных сетях распространил пост, в котором он рассказал, что его подзащитную арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Анель Сартаеву обвиняют в том, что она, нарушив правила дорожного движения, стала виновником столкновения с автобусом 18-го маршрута. В результате этого ДТП один пассажир погиб, более 20 пострадали.

Фото: Zakon.kz

По заявлению адвоката Каната Альсеитова, женщине было отказано в залоге и ее поместили СИЗО на время следствия.

Фото: Zakon.kz

26 июня водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus". В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, один пассажир скончался на месте происшествия.