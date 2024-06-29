Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Девушку, спровоцировавшую смертельное ДТП в Алматы, арестовали на два месяца

ДТП, авария, погибшие, Алматы, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:19 Фото: Zakon.kz
Адвокат подозреваемой Канат Альсеитов в социальных сетях распространил пост, в котором он рассказал, что его подзащитную арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Анель Сартаеву обвиняют в том, что она, нарушив правила дорожного движения, стала виновником столкновения с автобусом 18-го маршрута. В результате этого ДТП один пассажир погиб, более 20 пострадали.

ДТП, авария, погибшие, Автобус, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:19

Фото: Zakon.kz

По заявлению адвоката Каната Альсеитова, женщине было отказано в залоге и ее поместили СИЗО на время следствия.

ДТП, авария, погибшие, автобус, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 12:19

Фото: Zakon.kz

26 июня водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus". В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, один пассажир скончался на месте происшествия.

Читайте также

погибшая в Германии казахстанка
В Алматы похоронили убитую в Германии казахстанку
эвакуация
В МЧС РК рассказали о транспортировке тел детей, погибших во время селя в Кыргызстане
эвакуация людей
Казахстанские дети погибли в Кыргызстане из-за схода селя
Николай Ежелев
Алматы Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Казахстан, дожди, прогноз погоды на 29 июня
Где в Казахстане 29 июня ожидаются сильные дожди
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: