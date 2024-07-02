Домой отпустили женщину, спровоцировавшую смертельное ДТП в Алматы

Адвокат женщины, спровоцировавшей в Алматы смертельное ДТП с участием автобуса, Канат Альсеитов рассказал, что его подзащитной изменили меру пресечения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 2 июля 2024 года, он отметил, что прошла апелляция, на которой были услышаны его доводы.

"Городской суд объективно и всесторонне рассмотрел частную жалобу. Ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей отменена. Частная жалоба удовлетворена полностью. На период расследования Анель будет находиться под домашним арестом и сможет ухаживать за своим (грудным, четырехмесячным. – Прим. ред.) ребенком", – написал Канат Альсеитов в Instagram.

Напомним, 26 июня 2024 года водитель Kia, пересекая улицу Макатаева, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который после врезался в магазин. В результате ДТП погиб один пассажир, более 20 пострадали. Вечером того же дня в ДП Алматы заявили о задержании водителя, которая спровоцировала ДТП.

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29 июня стало известно, что женщину, спровоцировавшую смертельное ДТП в Алматы, арестовали на два месяца. Анель Сартаеву обвиняют в том, что она, нарушив ПДД, стала виновником столкновения с автобусом. По словам ее адвоката Каната Альсеитова, женщине было отказано в залоге и ее поместили в СИЗО на время следствия.