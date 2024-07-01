Памятник задавил насмерть девочку в Атырау: подробности трагедии

Отец девочки, которая умерла после падения на нее памятника в парке Победы в Атырау, рассказал, как все произошло, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал папа девочки Айдос Сабыров, 25 июня примерно в 21:30 часов он, сын и дочь Айару гуляли в парке Победы. Он и девочка взяли велосипед на прокат, а сын был на своем маленьком велосипеде

"И отъехали вглубь парка. В это время неожиданно нагрянули черные тучи и полил дождь. Сначала мы спрятались под дерево. Потом дочка начала мерзнуть, я снял свою футболку и надел на нее. Но мы промокли, дочка начала дрожать от холода, тогда я поднял ее, а сына попросил следовать за мной и мы направились к воротам парка. Когда осталось примерно 50 метров, поднялся сильный ветер и тяжелые предметы начали разлетаться, и мы решили спрятаться за одним из памятников. Ветер был настолько сильный, что гнулись высокие деревья. Вдруг я почувствовал какой-то сильный удар в спину. В глазах потемнело, и я подумал, что умираю, начал читать молитву. Но вдруг я услышал голос дочери, которая закричала "папа" и тут я пришел в себя, не знаю, Аллах дал мне какие-то силы. Она меня разбудила, а сама закрыла глаза. Я пригляделся и понял, что мы втроем лежим под огромным камнем", – приводит слова Айдоса Сабырова ATYRAU ONLINE.

Оказалось, что мальчику придавило голову и руку.

"А дочь, часть тела дочери осталось подомной. 85 % моего тела было придавлено памятником. В это время нас заметил один парень, он пытался поднять, но ему не удалось сдвинуть с места памятник, весом 1 тонну. Затем он побежал и позвал на помощь еще двоих. Втроем им удалось только освободить руку сына. Они снова пошли икать подмогу, мы пролежали в таком положении еще 7-8 минут. Осознавая, что я ничем не могу помочь своей дочери, мое сердце сжималось, я никогда не смогу забыть, последние мучительные минуты моей девочки", – поделился отец.

Затем подбежали еще несколько мужчин, и памятник удалось сдвинуть с места.

"Я тоже всеми силами, что осталось, пытался отталкивать его от себя. Состояние детей было крайне тяжелое, двое парней подняли их и самостоятельно отвезли их в областную детскую больницу. Сын в результате травмы головы прикусил язык, лицо в крови, одна рука имела перелом в двух местах. У меня перелом грудного отдела позвоночника и одного ребра. Одна рука не работает, в обоих коленях гематома, не могу ходить, не могу дышать в полную грудь. По словам врачей, дочь получила множественные травмы, перелом тазобедренных костей, разрыв внутренних органов и внутреннее кровоизлияние привело к смерти", – рассказал Айдос Сабыров.

Как сообщалось ранее, погибшая девочка – 2017 г. р. Она скончалась в областной детской больнице.