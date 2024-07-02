Гибель рыб на канале Сатпаева: инспекторы выехали на место предполагаемого инцидента

Информация о гибели рыбы на канале имени Каныша Сатпаева появилась в социальной сети. Специалисты выехали на водоем с проверкой, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что инцидент произошел на канале имени Каныша Сатпаева в 16 км от Караганды. Ситуацию прокомментировали в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

"1 июля в ходе мониторинга социальной сети Facebook выявлена публикация о предположительной гибели рыбы на канале имени К. Сатпаева в 16 км от города Караганды. Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели рыбных ресурсов и других водных животных, Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные государственные органы". Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана

Фото: Комитет рыбного хозяйства

В ведомстве добавили, что 2 июля в оперативном порядке на место предположительной гибели рыбы организован выезд государственных инспекторов инспекции совместно с представителями уполномоченных государственных органов.

"Оперативной группой на магистральном канале имени К. Сатпаева факт гибели рыбы не подтвердился", – заключили в комитете.

2 июля администрация алматинского зоопарка опубликовала видео, как слон спасается от жары при помощи прохладного душа из шланга. Специалисты уточняют, что слоны обожают водные процедуры.