Гибель рыб на канале Сатпаева: инспекторы выехали на место предполагаемого инцидента
Фото: Комитет рыбного хозяйства
Информация о гибели рыбы на канале имени Каныша Сатпаева появилась в социальной сети. Специалисты выехали на водоем с проверкой, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что инцидент произошел на канале имени Каныша Сатпаева в 16 км от Караганды. Ситуацию прокомментировали в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.
"1 июля в ходе мониторинга социальной сети Facebook выявлена публикация о предположительной гибели рыбы на канале имени К. Сатпаева в 16 км от города Караганды. Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели рыбных ресурсов и других водных животных, Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные государственные органы".Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана
Фото: Комитет рыбного хозяйства
В ведомстве добавили, что 2 июля в оперативном порядке на место предположительной гибели рыбы организован выезд государственных инспекторов инспекции совместно с представителями уполномоченных государственных органов.
"Оперативной группой на магистральном канале имени К. Сатпаева факт гибели рыбы не подтвердился", – заключили в комитете.
2 июля администрация алматинского зоопарка опубликовала видео, как слон спасается от жары при помощи прохладного душа из шланга. Специалисты уточняют, что слоны обожают водные процедуры.
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