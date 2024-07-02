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Зоопарк Алматы показал спасающегося от жары под душем слона

Зоопарк Алматы показал спасающихся под душем от жары слонов, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 16:31 Фото: pxhere
Администрация алматинского зоопарка опубликовала видео, как слон спасается от жары при помощи прохладного душа из шланга. Специалисты уточняют, что слоны обожают водные процедуры, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано 2 июля 2024 года на странице зоопарка в Instagram.

"В жаркие дни нет ничего лучше, чем освежиться прохладной водой! И наши слоны знают это лучше всех. Киперы регулярно поливают их из шланга, что не только помогает им спастись от летнего зноя, но и является приятной гигиенической процедурой. Слоны с удовольствием принимают водные ванны, брызгая водой".Администрация зоопарка Алматы

Помимо этого, такие водные процедуры укрепляют дружбу между смотрителем и его подопечными.

29 июня на своей странице в Instagram Алматинский зоопарк представил экзотических животных. Это тапиры. Травоядные животные из отряда непарнокопытных. На первый взгляд тапиры напоминают свиней. Но их отличительная особенность заключается в коротком хоботе, который и формирует экзотическую наружность животного. По словам работников зоопарка, тапиры очень контактные и любят внимание.

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