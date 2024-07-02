Зоопарк Алматы показал спасающегося от жары под душем слона

Администрация алматинского зоопарка опубликовала видео, как слон спасается от жары при помощи прохладного душа из шланга. Специалисты уточняют, что слоны обожают водные процедуры, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано 2 июля 2024 года на странице зоопарка в Instagram.

"В жаркие дни нет ничего лучше, чем освежиться прохладной водой! И наши слоны знают это лучше всех. Киперы регулярно поливают их из шланга, что не только помогает им спастись от летнего зноя, но и является приятной гигиенической процедурой. Слоны с удовольствием принимают водные ванны, брызгая водой". Администрация зоопарка Алматы

Помимо этого, такие водные процедуры укрепляют дружбу между смотрителем и его подопечными.

29 июня на своей странице в Instagram Алматинский зоопарк представил экзотических животных. Это тапиры. Травоядные животные из отряда непарнокопытных. На первый взгляд тапиры напоминают свиней. Но их отличительная особенность заключается в коротком хоботе, который и формирует экзотическую наружность животного. По словам работников зоопарка, тапиры очень контактные и любят внимание.