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Мир

Мужчина впал в кому после укуса ядовитого паука и изменился до неузнаваемости

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 23:18 Фото: Zakon.kz
Британец Питер Мерфи чудом выжил после укуса ядовитого паука, перенес кому и кардинально изменил свою жизнь. Тяжелая болезнь и потеря близких подтолкнули его к значительному похудению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, странный паук с прозрачным скелетообразным телом и красными глазами укусил Мерфи в его же доме. Рука мужчины распухла и покраснела, через несколько дней он перестал нормально говорить.

"В больнице у него диагностировали некротизирующий фасциит – тяжелую бактериальную инфекцию, из-за которой происходит стремительное омертвение пораженных тканей. Мужчина провел в коме четыре дня, а также пережил четыре операции", – говорится в сообщении.

За это время не стало его брата и сестры. Выздоровев, Мерфи решил изменить свою жизнь. Он так и страдал от проблем с лишним весом, но после госпитализации поправился еще сильнее. Он решил похудеть и сбросил 42 килограмма.

В этом ему помогала супруга. Они вместе отказались от сытных английских завтраков, пирожных, кебабов, бутербродов, чипсов и стали регулярно играть в бадминтон. Вслед за мужем женщина похудела на 22 килограмма.

"Никогда не поздно все изменить", – заявил Питер Мерфи.

Ранее сообщалось, что популярная кетодиета показала неожиданный двойной эффект при борьбе с алкогольной зависимостью.

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Канат Болысбек
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