Потоп произошел в аэропорту Астаны

Фото: аэропорт Астаны

В Казнете 7 июля появились кадры, на которых видно, что в аэропорту Астаны с потолка идет большой поток воды, сообщает Zakon.kz.

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