Потоп произошел в аэропорту Астаны
Фото: аэропорт Астаны
В Казнете 7 июля появились кадры, на которых видно, что в аэропорту Астаны с потолка идет большой поток воды, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, что персонал не успевает убирать воду. На полу установили ящики.
Эту ситуацию прокомментировали в воздушной гавани.
"В ходе проведения ремонтных работ строительной компанией — подрядчиком в международном терминале аэропорта Астаны была повреждена водопроводная труба. На данный момент проводятся необходимые работы по устранению повреждений. Приносим извинения за неудобства, делаем все возможное для устранения повреждений", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша.
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