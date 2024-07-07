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Потоп произошел в аэропорту Астаны

Потоп произошел в аэропорту Астаны , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 19:27 Фото: аэропорт Астаны
В Казнете 7 июля появились кадры, на которых видно, что в аэропорту Астаны с потолка идет большой поток воды, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что персонал не успевает убирать воду. На полу установили ящики. 

Эту ситуацию прокомментировали в воздушной гавани. 

"В ходе проведения ремонтных работ строительной компанией — подрядчиком в международном терминале аэропорта Астаны была повреждена водопроводная труба. На данный момент проводятся необходимые работы по устранению повреждений. Приносим извинения за  неудобства, делаем все возможное для устранения повреждений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша

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