В новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша
Фото: Zakon.kz / Ян Благов
В Казнете 5 июля распространилось видео, на котором видно, как большой поток воды топит здание нового терминала аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что в Алматы примерно два часа назад прошел дождь. На кадрах видно, как вода затопила коммерческий бутик.
Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.
"Касательно утечки воды в терминале аэропорта Алматы сообщаем, что все проблемы были незамедлительно устранены. Безопасность наших пассажиров и персонала является нашим главным приоритетом", – рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что выявили источник утечки и локализовали его, а также обеспечили безопасность пассажиров и персонала путем размещения барьеров и указателей на локациях.
В аэропорту заверили, что сейчас идет работа с подрядчиками для устранения утечки как можно быстрее.
Новый международный терминал аэропорта открыли в Алматы 1 июня.
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