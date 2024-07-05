В новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша

В Казнете 5 июля распространилось видео, на котором видно, как большой поток воды топит здание нового терминала аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в Алматы примерно два часа назад прошел дождь. На кадрах видно, как вода затопила коммерческий бутик.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

"Касательно утечки воды в терминале аэропорта Алматы сообщаем, что все проблемы были незамедлительно устранены. Безопасность наших пассажиров и персонала является нашим главным приоритетом", – рассказали в пресс-службе.

Также там отметили, что выявили источник утечки и локализовали его, а также обеспечили безопасность пассажиров и персонала путем размещения барьеров и указателей на локациях.

В аэропорту заверили, что сейчас идет работа с подрядчиками для устранения утечки как можно быстрее.

Новый международный терминал аэропорта открыли в Алматы 1 июня.

