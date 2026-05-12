Общество

Три квартиры в Дубае, дома и авто арестованы по делу о хищении 1,3 млрд тенге на образование

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:14 Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в период с 2018 по 2023 год учредителем ТОО "Южно-Казахстанский высший медицинский колледж" и ТОО "Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж" организована устойчивая схема фиктивного обучения.

Также известно, что соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица.

"Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров", – говорится в публикации АФМ за 12 мая 2026 года.

Кроме того, преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ.

Еще выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства.

Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования.

Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.

Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью.

"В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в Дубае, 3 жилых дома, а также 3 автомашины".Пресс-служба АФМ РК

В итоге в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

8 мая сообщалось, что Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане при координации Главной транспортной прокуратуры (ГТП) завершил расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям.

