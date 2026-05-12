Три квартиры в Дубае, дома и авто арестованы по делу о хищении 1,3 млрд тенге на образование

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в период с 2018 по 2023 год учредителем ТОО "Южно-Казахстанский высший медицинский колледж" и ТОО "Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж" организована устойчивая схема фиктивного обучения.

Также известно, что соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица.

"Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров", – говорится в публикации АФМ за 12 мая 2026 года.

Кроме того, преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ.

Еще выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства.

Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования.

Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.

Примечательно, организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью.

"В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в Дубае, 3 жилых дома, а также 3 автомашины". Пресс-служба АФМ РК

В итоге в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

